Игрок ЦСКА Влашиич назвал качество поля причиной ничьей с «Вольфсбергом»

Игрок московского ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями от матча Лиги Европы против австрийского «Вольфсберга», передает Sportske Novosti.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

«Мы повели в счете, а потом привезли себе глупый пенальти из ничего. Поле было очень плохим. В трансляции казалось, что газон нормальный, но там было так много ям и песка», — сказал Влашич.

Хорват отметил, что Если бы поле было лучше, то «армейцы» бы победили.

Ранее Виктор Гончаренко оценил игру ЦСКА с двумя центральными защитниками.