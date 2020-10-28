Ягудин: на похоронах меня будут сравнивать с Плющенко

Экс-фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о том, что его часто сравнивают с Евгением Плющенко, передает teleprogramma.pro.

«Это никогда не закончится. Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет кто-нибудь и начнет сравнивать нас на кладбище. Так что привык — никакой злости или ревности», — сказал Ягудин.

Также Ягудин отметил, что он бы не достиг высот без серьезной конкуренции.



Ранее Ягудин заявил о нюансах в соперничестве среди женщин в фигурном катании.