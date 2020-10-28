Российский боец UFC Джоджуа отстранена на полгода от боев

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа отстранена на полгода от боев по медицинским показаниям, передает MMA Fighting .

Напомним, в поединке против Миранды Маверик судья остановил бой из-за тяжелого рассечения носа у россиянки.

Джоджуа предписано 45 дней полного покоя, а через 60 дней ей можно будет приступить к тренировкам. Также через 60 дней могут быть пересмотрены сроки отстранения спортсменки.



Ранее Джоджуа назвала имя лучшей женщины-бойца.