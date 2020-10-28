Миранчук остается в запасе «Аталанты» во втором матче подряд

Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с нидерландским «Аяксом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 2:2.

Футболист сборной России Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. Подобное происходит второй матч подряд. Ранее Миранчук остался на скамейке запасных в матче чемпионата Италии против «Сампдории».

Напомним, что 30-го августа Алексей Миранчук перешел из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.

21-го октября Миранчук дебютировал за итальянский клуб в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» и забил свой первый гол.

В следующем туре «Аякс» на выезде встретится с «Мидтьюлланном», а «Аталанта» примет «Ливерпуль».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.