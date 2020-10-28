Бывший футболист «Локомотива» назвал «Баварию» машиной

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру московской команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

По словам футболиста, у «Локомотива» были все возможности для того, чтобы добыть ничью. Булыкин отмечает, что «красно-зеленые» показали хороший футболист и провели достойный матч.

«Бавария» — это машина, они не на максимальных оборотах смогли добиться нужного результата. Момент с отмененным пенальти эмоционально встряхнул «Локомотив», команда имела хорошие возможности для атак, но к сожалению, подвела реализация», — сказал он.

Напомним, что в следующем туре «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.