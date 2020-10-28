Российский фигурист выздоровел после заражения коронавирусом

Российский фигурист Александр Галлямов на странице в Instagram сообщил, что выздоровел после заражения коронавирусом.

«Да, я победил COVID-19! Спасибо всем, что поддерживали в такой сложный период. Берегите себя! Лучшая защита — это маска и перчатки», — написал он.

Напомним, что Галямов в паре с Анастасией Мишиной является чемпионом мира по фигурному катанию среди юниров.

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