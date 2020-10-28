Миранчук прокомментировал поражение «Локомотива» от «Баварии» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук на странице в Instagram прокомментировал поражение московского «Локомотива» от мюнхенской «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба.
«Горжусь командной работой! Спасибо всем фанатам за поддержку», — написал Миранчук.
Напомним, что в следующем туре «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».
Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.