Миранчук прокомментировал поражение «Локомотива» от «Баварии» в Лиге чемпионов

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук на странице в Instagram прокомментировал поражение московского «Локомотива» от мюнхенской «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

«Горжусь командной работой! Спасибо всем фанатам за поддержку», — написал Миранчук.

Напомним, что в следующем туре «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.