Вратарь «Локомотива» поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов с «Баварией»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме на странице в Instagram поделился своими эмоциями после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

«Сегодня мы опять показали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой своего стадиона. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Готовимся играть в том же духе», — написал Гильерме.

В следующем туре «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.