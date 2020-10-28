Вратарь «Локомотива» поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов с «Баварией»
Карен Саркисян
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Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме на странице в Instagram поделился своими эмоциями после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба.
«Сегодня мы опять показали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой своего стадиона. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Готовимся играть в том же духе», — написал Гильерме.
В следующем туре «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».
Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.