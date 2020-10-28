Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над московским «Локомотивом» (1:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Sport24.

По словам тренера, игра давалась «Баварии» непросто и пришлось поработать. Флик отмечает, что московская команда была сильна и победу мюнхенскому клубу никто не подарил.

«Были моменты, когда мы сталкивались с серьезным сопротивлением. Русские игроки хорошо держали мяч, нам было непросто. И другим командам в Москве победы так просто не достаются.

Мы рады, что трибуны не были пустыми. Хорошо, что зрители были», — сказал он.

В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с «Ред Булл Зальцбург», а «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.