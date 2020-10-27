Полузащитник «Баварии» поделился мыслями о победе над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился мыслями о победе над московским «Локомотивом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1), передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам полузащитника, победа была тяжелой. Киммих отмечает, что «Бавария» играла неплохо, но должна была закончить игру раньше.

«Мы забили довольно рано, почти в начале, но на самом деле у нас не было четкого шанса забить второй, особенно после перерыва.

У них было несколько опасных контратак, но в итоге мы рады победить, несмотря на то, что не были в лучшей форме», – сказал он.

В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с «Ред Булл Зальцбург», а «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.