«Локомотив» в матче Лиги чемпионов бил в створ ворот чаще «Баварии»

Московский «Локомотив» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов превзошел мюнхенскую «Баварию» по ударам в створ ворот — шесть против четырех, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА).

Встреча, прошедшая в Москва, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

По общему количеству ударов впереди оказался мюнхенский клуб – 18 против 15.

В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с «Ред Булл Зальцбург», а «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.