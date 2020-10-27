Хабиб признался, что думал сняться с боя против Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что мог сняться с поединка против американца Джастина Гэтжи.

Россиянин заявил, что тренировочный лагерь прошел для него тяжело из-за болезни и перелома пальца на ноге.

«Как прилетел в Абу-Даби, я где-то две недели болел. Был в больнице шесть дней. Мы думали сняться. Начал тренироваться и палец сломал на ноге», — цитирует бойца «Чемпионат.com».

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи, прошедший 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254, завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. После боя чемпион промоушена объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов показал снимок перелома, которую получил перед боем с Гэтжи.