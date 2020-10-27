Хабиб вернулся в Россию с поясом UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов вернулся из Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ) в Россию и дал первое интервью, которое опубликовала официальная страница правительства Республики Дагестан в Instagram.

По словам Нурмагомедова, он сделал достаточно в MMA, чтобы считаться лучшим.

«Самые ближайшие планы — отдохнуть, осмыслить все. Жизнь продолжается», — сказал он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Песков рассказал о планах Путина встретиться с Хабибом.