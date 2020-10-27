«Ростов» поддержал «Локомотив» перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией»
Футбольный клуб «Ростов» на официальной странице в Twitter поддержал московский «Локомотив» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Напомним, что «Ростов» в Лиге чемпионов сезона-2016/17 обыграл «Баварию» со счетом 3:2.
«Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми – ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного просто перебросьте мяч через стенку. Желаем вам удачи в этом матче!» — написала пресс-служба клуба.
Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27-го октября в Москве. Начало — в 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что экс-президент «Локомотива» не ждет ничего хорошего от матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми – ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку!— Football Club Rostov (@rostovfc) October 27, 2020
Желаем вам удачи в этом матче! pic.twitter.com/KzVocbw8ob