«Ростов» поддержал «Локомотив» перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией»

Футбольный клуб «Ростов» на официальной странице в Twitter поддержал московский «Локомотив» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Напомним, что «Ростов» в Лиге чемпионов сезона-2016/17 обыграл «Баварию» со счетом 3:2.

«Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми – ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного просто перебросьте мяч через стенку. Желаем вам удачи в этом матче!» — написала пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27-го октября в Москве. Начало — в 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что экс-президент «Локомотива» не ждет ничего хорошего от матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.