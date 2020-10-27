Аршавин: судьи стали более лояльными к «Спартаку»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин оценил слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о плохом судействе после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, для всей лиги слова о возможном снятии красно-белых с чемпионата сыграли плохую роль.

«Во-первых, все понимали, что этого не произойдет. Зато теперь судьи стали более лояльными к «Спартаку», и другие команды теперь так же хотят действовать», — сказал Аршавин.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич оценил игру команды в матче 12-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».