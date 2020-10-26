Баскетболистка Левченко улетела в Грецию на лечение после выхода из СИЗО

Финалистка женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA) Елена Левченко улетела в Грецию на плановое лечение, сообщает TUT.by.

По информации источника, баскетболистка планировала отправиться на лечение еще до того, как была арестована на 15 суток за выступления против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Спортсменка отбыла срок в СИЗО на Окрестина.

С августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Участники акций не согласны с официальными итогами выборов президента страны, согласно которым победу одержал действующий глава государства. Также протестующие требуют проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

Ранее Левченко высказалась об отсутствии активной гражданской позиции у некоторых звезд белорусского спорта.