Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила бойкотировать чемпионат мира по хоккею в Минске.

Первенство запланировано в столице Белоруссии и Риге в 2021 году.

«Многие страны сейчас присоединились к нашей инициативе по бойкотированию чемпионата по хоккею в Минске», — сказала Тихановская в эфире YouTube-канала «Страна для жизни».

С августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Участники акций не согласны с официальными итогами выборов президента страны, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Также протестующие требуют проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит следить за ситуацией с белорусскими спортсменами.