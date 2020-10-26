Погба остался недоволен словами президента Франции и решил завершить карьеру в национальной команде

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба остался недоволен словами президента Франции Эммануэля Макрона и решил завершить карьеру в национальной команде, сообщает The Sun.

Напомним, что ранее во Франции был жестоко убит учитель Самюэль Пати, показавший ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, которая была опубликована в издании Charlie Hebdo. Позже один из учеников напал на учителя, нанес ему серию резаных ран в область шеи и отрезал голову.

Макрон в одной из своих речей назвал убийство учителя «исламским террористическим актом». По информации источника, это заявление возмутило Погба. Футболист остался недоволен решением властей Франции почтить память Пати.

Погба, его представители и Футбольная ассоциация Франции не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Сити» скончался в 17 лет.