Менеджер Хабиба: никакого вакантного титула нет

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз неоднозначно высказался в Twitter.

Абдель-Азил отреагировал на сообщение журналиста MMA Fighting Дэймона Мартина, в котором тот призвал организовать бой за вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе, который освободился после того, как Нурмагомедов завершил карьеру. По мнению Мартина, претендовать на пояс должны Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Менеджер россиянина сделал ретвит к себе на страницу и написал: «Никакого вакантного титула нет».

Ранее сообщалось, что Тактаров заявил о переоценке сил Гэтжи в поединке с Хабибом.