Туктамышева рассказала о сложностях с тройным акселем
Виктория Алексеева
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о сложностях с возвращением тройного акселя.
Туктамышева исполнила элемент в короткой программе на третьем этапе Кубка России.
«Мы проделали большую работу над акселем – он возвращается потихоньку. Но возвращать тяжелее, чем я ожидала. Думала, что долгие годы исполнения дадут о себе знать, но быстро забываются ощущения крутки», — поделилась спортсменка в эфире Первого канала.
Фигуристки представят произвольную программу 25 октября, начало прокатов в 17.30 мск. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова заявила о желании реабилитироваться после короткого проката.