Туктамышева рассказала о сложностях с тройным акселем

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о сложностях с возвращением тройного акселя.

Туктамышева исполнила элемент в короткой программе на третьем этапе Кубка России.

«Мы проделали большую работу над акселем – он возвращается потихоньку. Но возвращать тяжелее, чем я ожидала. Думала, что долгие годы исполнения дадут о себе знать, но быстро забываются ощущения крутки», — поделилась спортсменка в эфире Первого канала.

Фигуристки представят произвольную программу 25 октября, начало прокатов в 17.30 мск. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова заявила о желании реабилитироваться после короткого проката.