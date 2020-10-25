Назван гонорар Хабиба за бой с Гэтжи

Стало известно, сколько получил российский боец, обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок против американца Джастина Гэтжи, сообщает Sportekz.

Бой состоялся на турнире UFC 254, россиянин одолел своего противника во втором раунде. После победы Нурмагомедов объявил о том, что завершает спортивную карьеру, потому что пообещал матери больше не драться без отца, который скончался этим летом.

Гонорар Нурмагомедова за бой составил $3 млн 90 тыс. Гэтжи за бой заработал $630 тыс.

Ранее сообщалось, что друг Макгрегора обвинил Хабиба в страхе перед Конором.