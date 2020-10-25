Петр Ян поделился эмоциями после победы Хабиба над Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян поделился эмоциями от победы соотечественника Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, передает Sport24.

По словам Яна, он не думал, что бой закончится так быстро. Боец отмечает, что когда Нурмагомедов стал прессинговать, Гэтжи начал уставать.

«Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было. Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гэтжи подсел функционально.

Хабиб победил классом — работа в стойке, разнообразные атаки в партере — все четко», — сказал он.

Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.

Для россиянина эта победа стала 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.