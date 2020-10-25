Хабиб расплакался после боя с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов расплакался после победного боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.

Видео с данным эпизодом выложил официальный Twitter UFC.

Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.

Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.