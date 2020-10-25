Хабиб расплакался после боя с Гэтжи
Карен Саркисян
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов расплакался после победного боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.
Видео с данным эпизодом выложил официальный Twitter UFC.
Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.
Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.
Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Respect. #UFC254 pic.twitter.com/pgS1YhI2CF— UFC (@ufc) October 24, 2020