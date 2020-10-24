Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в интервью после победного боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.

«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу — это первое место вне зависимости от весовой категории.

Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию ивента в Абу-Даби, который состоялся на «Бойцовском острове».

Ранее сообщалось, что Александр Волков победил Уолта Харриса на турнире UFC 254.