Футболист «Барселоны» пожелал удачи Хабибу в бою против Гэтжи
Андрей Черников
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Футболист каталонской «Барселоны» Миралем Мьянич пожелал удачи россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою против американца Джастина Гэтжи.
«Хабиб, брат, всего наилучшего. Я с тобой. Желаю тебе удачи. Иншаллах, мы победим», — сказал Пьянич.
Напомним, поединок состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.
Ранее Валуев допустил поражение Хабиба в бою против Гэтжи.
https://t.co/lFHF5pUwZy pic.twitter.com/CXERi3o611— Зеленый свитер (@optaluna) October 24, 2020