Футболист «Барселоны» пожелал удачи Хабибу в бою против Гэтжи

Футболист каталонской «Барселоны» Миралем Мьянич пожелал удачи россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою против американца Джастина Гэтжи.

«Хабиб, брат, всего наилучшего. Я с тобой. Желаю тебе удачи. Иншаллах, мы победим», — сказал Пьянич.



Напомним, поединок состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.



Ранее Валуев допустил поражение Хабиба в бою против Гэтжи.