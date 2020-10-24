Президент Ла Лиги пригрозил Месси потерей репутации

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предостерег Лионеля Месси от ухода из каталонской «Барселоны», передает Yahoo! Sports.

«Если он покинет «Барселону», его репутация, которая сейчас хорошо работает на него, пострадает. Он может получить более щедрое предложение от другого клуба, но он должен думать о репутации, которую он зарабатывал более 20 лет», — сказал Тебас.



Напомним, летом аргентинец хотел уйти из команды, но руководство сине-гранатовых отказалось отпускать форварда.

Ранее Жерар Пике предложил назвать стадион «Барселоны» в честь Месси.