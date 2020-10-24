Фигурист Алиев эмоционально прокомментировал возвращение на лед

Фигурист Дмитрий Алиев эмоционально прокомментировал возвращение на лед после травмы, передает РИА «Новости».

Напомним, спортсмен занял второе место в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи.

«Возвращение на лед прошло круто. Ощущения крутые, атмосфера классная. Сравнимо это с долгожданной встречей с родителями после армии», — сказал Алиев.



Ранее Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления на сочинском этапе Кубка России.