Тактаров обратился к Волкову перед боем с Харрисом

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров обратился к Алексадру Волкову перед поединком с Уолтом Харрисом.

Спортсмены встретятся 24 октября в рамках турнира UFC 254.



«Ты зверь, самец, победитель, это все, что нужно помнить. А тело само сделает, что нужно. Жалеть будешь всех потом. Станешь чемпионом — делай, что хочешь. Сейчас мочить и все», — написал Тактаров в комментариях к посту Волкова в Instagram.

Ранее UFC опубликовал рейтинг лучших бойцов из России.