Тренер Хабиба высказался о сомнениях в точности результатов взвешивания
Андрей Черников
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Хавьер Мендес, тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался о сомнениях в точности результатов взвешивания российского спортсмена, передает MMAJunkie.
«Это глупо», — сказал Мендес.
Напомним, 24 октября Хабиб проведет поединок против американца Джастина Гэтжи.
Ранее сообщалось о том, что во взвешивании Хабиба могла быть допущена ошибка.