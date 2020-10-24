Менеджер Хабиба заразился коронавирусом

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заразился коронавирусом.

«Друзья и коллеги, на этой неделе у меня диагностировали COVID-19, и я лечусь в больнице. Хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной, мог принять необходимые меры предосторожности. Большое вам спасибо и будьте в безопасности», — написал Абдель-Азиз в Instagram.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

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