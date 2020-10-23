Боец UFC Джоджуа рассказала, что ей предлагали деньги за удар «в одно место»

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа рассказала о необычном предложении, которое поступило ей в директ, передает Sport24.

«Ой, я туда даже не захожу уже! Даже друзьям в директе не всегда отвечаю, они обижаются. Там много неадекватных людей. Вспомнить пример? «Врежь мне в одно место». Даже предлагали заплатить за это», — сказала спортсменка.



Напомним, 24 октября боец Джоджуа встретится с американкой Мирандой Маверик.

Ранее Джоджуа назвала имя лучшей женщины-бойца.