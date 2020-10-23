Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления на сочинском этапе КР
Андрей Черников
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления на сочинском этапе Кубка России.
«Форма неплохая. Многое будет зависеть от моих эмоций, которые я постараюсь контролировать. Я почти год не выступала на крупных соревнованиях», — сказала спортсменка в интервью Первому каналу.
Спортсменка отметила, что все будет зависеть не только от ее физического состояния, но и от того, как она подойду к первым соревнованиям.
Напомним, соревнования пройдут с 23 по 27 октября.
Ранее Ирина Слуцкая назвала фаворитку сочинского этапа Кубка России по фигурному катанию.