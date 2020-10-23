Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления на сочинском этапе КР

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления на сочинском этапе Кубка России.

«Форма неплохая. Многое будет зависеть от моих эмоций, которые я постараюсь контролировать. Я почти год не выступала на крупных соревнованиях», — сказала спортсменка в интервью Первому каналу.

Спортсменка отметила, что все будет зависеть не только от ее физического состояния, но и от того, как она подойду к первым соревнованиям.



Напомним, соревнования пройдут с 23 по 27 октября.

Ранее Ирина Слуцкая назвала фаворитку сочинского этапа Кубка России по фигурному катанию.