Лапочкин — об избиении судьи в Грозном: посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС

Экс-арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал избиение судьи Богдана Головко после матча между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком», передает «ВсеПроСпорт».

«Хотелось бы, чтобы футбольные власти довели разбирательство до конца. Слуцкий заявил, что судей нужно бить, но спустили на тормозах. Инцидент с Широковым получил продолжение. Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС», — сказал Хусаинов.

Напомним, «Ахмат» утверждает, что физическое воздействие оказал на судью болельщик, который выбежал на поле.

Ранее «Ахмат» извинился за нападение на судью после матча молодежного первенства против «Спартака».