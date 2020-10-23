«Ахмат» извинился за нападение на судью после матча молодежного первенства против «Спартака»

Грозненский «Ахмат» извинился за нападение на судью Богдана Головко после матча молодежного первенства против московского «Спартака», передает сайт команды.

«Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на судью напал болельщик, а виновные сотрудники, допустившие выход зрителя на поле, понесут наказание.



Ранее экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань признался, что специально пропускал пенальти от Рамзана Кадырова.