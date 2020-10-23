«Ахмат» извинился за нападение на судью после матча молодежного первенства против «Спартака»
Андрей Черников
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Грозненский «Ахмат» извинился за нападение на судью Богдана Головко после матча молодежного первенства против московского «Спартака», передает сайт команды.
«Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на судью напал болельщик, а виновные сотрудники, допустившие выход зрителя на поле, понесут наказание.
Ранее экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань признался, что специально пропускал пенальти от Рамзана Кадырова.