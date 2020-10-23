Наставник «Динамо» Шварц: мне лучше не общаться с Тедеско

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско, передает РИА «Новости».

«В первую очередь, я слышал, что лучше с ним не общаться. Мы знаем друг друга, так как работали в Бундеслиге. Я говорил с Кевином Кураньи. Четко понимаю, что дерби со «Спартаком» — это огонь», — сказал Шварц.

Напомним, специалист возглавил бело-голубых 14 октября.



Ранее Шварц прилетел в Москву.