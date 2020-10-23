Представитель «Ахмата» напал на судью после игры молодежного первенства

Представитель грозненского «Ахмата» напал на судью после игры Молодежного первенства против «Спартака», сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По окончании матча Молодежного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошел вопиющий инцидент. Представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что судье нанесли несколько ударов, а РПЛ совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проведет тщательное разбирательство, виновные понесут наказание.



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