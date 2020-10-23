Хасбулаев назвал имя следующего чемпиона UFC в легком весе

Магомедрасул Хасбулаев, двоюродный брат бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, считает, что Ислам Махачев может стать следующим чемпионом организации в легком весе, передает RT.

Хасбулаев отметил, что Ислам не сильно уступает Хабибу и продолжает прогрессировать как в стойке, так и в партере.

«Если он будет работать столь же усердно, то он может стать следующим российским чемпионом UFC в легком весе. Разумеется, уже после того, как Нурмагомедов завершит карьеру», — добавил он.



Ранее Златан Ибрагимович поддержал Хабиба перед поединком с Гэтжи.