Фигуристка Леонова осудила болельщиков за свист в адрес судей на московском этапе КР

Фигуристка Алена Леонова прокомментировала действия болельщиков на московском этапе Кубка России, передает Sport24.

Напомним, зрители были недовольны высокими оценками Камилы Валиевой за короткую программу.

«Болельщики на трибунах поступили очень некрасиво. Судьи выставляют оценки оправданно и справедливо. Я бы поставила идеально прокатавшей Валиевой даже больше баллов», — сказала Леонова.



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