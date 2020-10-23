Гасперини рассказал о роли Миранчука в «Аталанте»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о роли Алексея Миранчука в команде, передает La Gazzetta dello sport.

»Сэм Ламмерс готов больше, чем Миранчук. Он сыграл больше матчей и забил уже два гола. У Миранчука был прекрасный дебют, но он игрок, который больше будет выходить на замены», — сказал специалист.

Напомним, россиянин отличился в дебютном матче за бергамасков, забив мяч в ворота датского «Мидтьюллана».



Ранее Миранчук выложил фото после дебютного гола за «Аталанту».