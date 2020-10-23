Соперники ЦСКА по группе Лиги Европы сыграли безголевую ничью

В очередном матче группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21 загребское «Динамо» разошлось миром с нидерландским «Фейеноордом».

Встреча прошла в столице Хорватии на стадионе «Максимир» при ограниченном количестве зрителей и завершилась безголевой ничьей.

Таким образом, после первого игрового дня у всех команд группы К в активе находится по одному очку.

Свой следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут против «Динамо». Стартовый свисток прозвучит на московской «ВЭБ Арене» 29 октября в 20:55 по местному времени.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы.