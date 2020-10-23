Соперники ЦСКА по группе Лиги Европы сыграли безголевую ничью
Вадим Балканов
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В очередном матче группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21 загребское «Динамо» разошлось миром с нидерландским «Фейеноордом».
Встреча прошла в столице Хорватии на стадионе «Максимир» при ограниченном количестве зрителей и завершилась безголевой ничьей.
Таким образом, после первого игрового дня у всех команд группы К в активе находится по одному очку.
Свой следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут против «Динамо». Стартовый свисток прозвучит на московской «ВЭБ Арене» 29 октября в 20:55 по местному времени.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы.