Наставник ЦСКА Гончаренко оценил игру Васина в матче с «Вольфсбергом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру защитника Виктора Васина с австрийским «Вольфсбергом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Белорусский специалист заявил, что выход 32-летнего игрока бы обусловлен короткой скамейкой.

«Мы должны были каким-то образом латать дыры в нашей защите. Когда слева и справа играют Марадишвили и Зайнутдинов, которые игроки центра поля, то риск увеличивается еще больше.

Поэтому приняли решение, что сыграет справа Васин», — сказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что «Хоффенхайм» забил два безответных мяча «Црвене Звезде» в Лиге Европы.