Хавбек ЦСКА Кучаев прокомментировал ничью с «Вольфсбергом»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал ничью с «Вольфсбергом» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, результат гостевой игры в Австрии можно назвать удовлетворительным.

«Наверное, ничья не самый плохой итог игры, учитывая особенности поля.

Мы знали, что они будут прессинговать, из-за чего мы старались переориентироваться с коротких передач на длинные, — сказал Кучаев.

Ранее наставник столичного ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру защитника Виктора Васина в матче с «Вольфсбергом».