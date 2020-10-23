Тренер ЦСКА Гончаренко посетовал на интенсивный футбол в еврокубках

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил интенсивность действий на поле в еврокубковых матчах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в отличие от Российской премьер-лиги (РПЛ), где большинство команд закрываются на своей половине поля, в Лиге Европы необходимо преодолевать мощный прессинг со стороны оппонентов и преодолевать больше усилий.

Белорусский специалист также отметил, что данный фактор не являлся основным при подготовке к «Вольфсбергу».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб остается частным, несмотря на продажу основного пакета акции государственной компании «ВЭБ.РФ».