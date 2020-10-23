Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, состоявшихся на этой неделе. Об этом сообщает Eurocups.ru.

После побед «Антверпена» и «Брюгге», а также ничьих «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива», разрыв между странами сократился на 0,3 балла.

На те же 0,3 балла от России оторвалась Португалия, представители которой («Бенфика» и «Брага») сумели добиться побед в Лиге Европы.



Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал неплохим результатом выездную ничью ЦСКА в игре против «Вольфсберга».