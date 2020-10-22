Тренер Гэтжи рассказал о «спрятанном оружии» в поединке против Хабиба
Андрей Черников
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Тревор Уиттман, тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастина Гэтжи, поделился ожиданиями от боя своего подопечного против россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает MMA Fighting.
«Есть одна вещь, которую, я думаю, мы смогли сделать очень хорошо — спрятать наше главное оружие. Джастин — очень хороший борец. У него совершенно уникальный стиль», — сказал Уиттман.
Напомним, поединок состоится 24 октября.
Ранее Хабиб поставил смешанные единоборства ниже футбола.