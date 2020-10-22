Кокорин: «Краснодар» поступил с Мамаевым лучше, чем «Зенит» со мной

Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем уходе из петербургского «Зенита».

Игрок сказал, что был зол на «Краснодар» из-за того, что они не продлили контракт с Павлом Мамаевыв, но сейчас он понял, что «быки» поступили с хавбеком лучше, чем сине-бело-голубые с ним.

«По факту, я был не нужен руководству, но они мне не могли этого сказать. А потом, когда я вернулся, узнал, что меня не заявили. Был шанс, чтобы меня заявили, и я мог бы сразу практически играть», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала Peopletalk TV.

Спортсмены почти год провели в местах лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы.

Ранее в московском «Динамо» не исключили возвращения Кокорина.