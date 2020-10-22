Повторный тест Роналду на коронавирус дал положительный результат
Антон Борисов
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Тест нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на коронавирус вновь дал положительный результат, сообщает Marca.
Согласно протоколу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), для участия в матчах Лиги чемпионов футболист должен предоставить отрицательный тест за неделю до игры.
Это означает, что португалец пропустит матч второго тура группового этапа против «Барселоны», который состоится 28 октября.
Ранее сообщалось, что Роналду кардинальным образом сменил имидж.