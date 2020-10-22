«Барселона» подаст в суд на журналиста за расистские высказывания в адрес Фати

«Барселона» планирует подать в суд на издание ABC и журналиста Сальвадора Состреса, сообщает Mundo Deportivo.

По мнению клуба, представитель СМИ использовал расистские высказывания в адрес полузащитника Ансу Фати в своем материале о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против будапештского «Ференцвароша» (5:1).

«В манере бега Ансу есть что-то, напоминающее газель, что-то схожее с молодым черным торговцем нелегальным товаром, которого вы могли видеть бегущим по проспекту Пасео-де-Грасия, кричащим «Вода, вода!» при приближении полицейских», — написал Сострес.

В поддержку одноклубника выступил нападающий Антуан Гризманн.

Ранее Фати установил рекорд Лиги чемпионов.