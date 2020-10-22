Нападающий «Спартака» Соболев вылетел на три недели

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев вылетел на три недели. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

По официальной информации, 23-летний форвард во время тренировочного занятия повредил мениск. По предварительным данным, игрок пропустит матчи против екатеринбургского «Урала» и волгоградского «Ротора».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев провел десять матчей и забил три мяча.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович поделился мыслями об игре с «Зальцбургом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.