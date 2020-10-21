Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» и забил спустя 9 минут после выхода

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук впервые появился на поле в составе клуба из Бергамо.

Дебют 25-летнего хавбека за черно-синих состоялся в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. В рамках этой встречи «Аталанта» гостит у датского «Мидтьюлланна». Отечественный футболист вышел на поле на 80-й минуте, заменив Дувана Сапату.

К этому моменту «Аталанта» выигрывала «Мидтьюлланна» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Сапата, Алехандро Гомес и Луис Мурьель. Миранчук же отметился голом спустя девять минут после выхода на поле.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. За российского хавбека итальянский клуб заплатил €14,5 млн.